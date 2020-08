Ose immuno : Données positives publiées sur CoVepiT

(CercleFinance.com) - OSE Immunotherapeutics annonce la publication en ligne sur BioRxiv de données positives issues d'une étude préclinique et d'une étude ex vivo chez l'homme sur CoVepiT, son programme de vaccin prophylactique contre la Covid-19.



La société explique que ses résultats 'démontrent que CoVepiT permet de générer des cellules T mémoires sentinelles résidentes des tissus barrières, comme les voies respiratoires et le poumon, associées à une immunité protectrice à long terme'.



'Sur la base de ces données positives, nous sommes impatients d'évaluer l'efficacité de notre candidat vaccin dans un essai clinique de phase 1 dont le démarrage est envisagé fin 2020/début 2021', commente Alexis Peyroles, directeur général d'OSE Immunotherapeutics.



