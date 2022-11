Ose immuno : Des données publiées dans 'Science Advances'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - OSE Immuno a annoncé lundi soir la publication dans la revue 'Science Advances' de données concernant CLEC-1, son nouveau point de contrôle immunitaire myéloïde



D'après la société de biotechnologie, l'article fait état de découvertes et de résultats précliniques montrant que CLEC-1 interagit avec un nouveau ligand identifié, TRIM-21, confirmant ainsi le potentiel thérapeutique des anticorps antagonistes de CLEC-1 comme une immunothérapie innovante du cancer.



Ces résultats montrent par ailleurs que la délétion génétique de CLEC-1 entraîne une profonde revigoration du microenvironnement immunitaire tumoral, indique OSE.



Ils ont aussi permis de mettre en évidence que le blocage de CLEC-1 à l'aide d'un traitement par anticorps monoclonal démontrait une activité antitumorale robuste, récapitulant ainsi l'effet de CLEC-1 chez la souris.



Tous ces travaux sont le fruit d'une collaboration académique menée avec l'équipe du Dr Elise Chiffoleau au Centre de recherche en transplantation et immunologie du CHU de Nantes.



Suite à cette publication, l'action OSE Immunotherapeutics progressait de 4,9% mardi à la Bourse de Paris.



