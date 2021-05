Ose immuno : Démarre un essai clinique pour évaluer Tedopi

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - OSE Immunotherapeutics et FoRT (Fondazione Ricerca Traslazionale) annoncent aujourd'hui l'autorisation de l'Agence Italienne du médicament (Agenzia Italiana del Farmaco, AIFA) et du Comité d'éthique pour démarrer un nouvel essai clinique de phase II évaluant Tedopi en combinaison avec Opdivo ou avec une chimiothérapie en traitement de deuxième ligne chez les patients atteints d'un cancer du poumon métastatique non à petites cellules.



' Cette étude évaluera une nouvelle stratégie de traitement basée sur une association avec notre vaccin thérapeutique Tedopi', résume le Dr Federico Cappuzzo, Directeur médical oncologie à l'Institut du Cancer Regina Elena à Rome, et investigateur principal de l'étude.



Ce nouveau programme de développement de Tedopi va permettre de compléter les données cliniques sur Tedopi dans cette indication pour répondre à des patients en attente d'options de traitements innovants.



