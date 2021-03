Ose immuno : Degroof Petercam reste à l'achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Degroof Petercam a réitéré lundi sa recommandation d'achat et son objectif de cours de 18,5 euros sur OSE Immuno, estimant que l'exercice 2021 pourrait constituer une année 'transformatrice' pour la société de biotechnologies.



Dans une note de recherche publiée ce lundi, la banque privée belge note que l'entreprise a dévoilé des résultats annuels 2020 'en ligne' avec les attentes et que son plan de marche continue à bien avancer.



'Tous les programmes sont sur les rails et plusieurs catalyseurs sont prévus en 2021, à commencer par les résultats de l'étude sur BI 765063 dans les tumeurs solides attendus à la conférence ESMO et les premières données sur CoVepiT, la vaccin contre le Covid', souligne l'institution financière.



Pour Degroof Petercam, le dossier CoVepiT pourrait en particulier générer un potentiel haussier additionnel sur le titre cette année.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.