Ose immuno : Degroof Petercam maintient l'achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Degroof Petercam a renouvelé lundi sa recommandation d'achat sur OSE Immuno, avec un objectif de cours maintenu à 15,5 euros, suite au départ du directeur général Alexis Peyroles pour raisons de santé et son remplacement, à titre intérimaire, par Dominique Constantini.



Dans une note de recherche, la banque d'affaires belge dit regretter la démission d'Alexis Peyroles, qui avait joué de son point de vue un rôle 'clé' dans le développement de la société en un acteur diversifié et hautement performant.



D'après Degroof Petercam, la société de biotechnologies serait à la recherche d'un profil international, avec une double casquette opérationnelle et financière, en vue de lui succéder.



Mais la banque privée évoque aussi la possible nomination au poste de DG de Laurence de Schoulepnikoff, la responsable du développement qui vient d'être promue directrice générale adjointe.



L'établissement bruxellois dit néanmoins privilégier la piste d'un candidat international, sachant que l'entreprise est sur le point de démarrer une nouvelle phase de sa croissance avec le lancement d'essais cliniques dans l'immuno-oncologie et les maladies auto-immunes.



Dans l'immédiat, ces récents développements ne le conduisent à modifier ni ses estimations de résultats, ni sa thèse d'investissement sur le spécialiste des immunothérapies innovantes.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.