Ose immuno : Début d'une étude de phase 1 pour VEL-101

(CercleFinance.com) - OSE Immunotherapeutics annonce qu'un premier participant a reçu sa première dose du produit VEL-101/FR104 dans une étude de phase 1 promu et mené par son partenaire dans la transplantation, Veloxis Pharmaceuticals.



Immunosuppresseur de maintenance innovant, VEL-101 sera développé dans la prévention du rejet aigu chez les receveurs de greffe de rein, et potentiellement chez les receveurs de greffe d'autres organes solides.



L'étude évaluera la sécurité, la tolérance, la pharmacocinétique et la pharmacodynamique de doses croissantes uniques de VEL-101 ou de placebo administré par voie sous-cutanée ou intraveineuse. Environ 56 participants seront inclus et suivis pendant 50 jours.



