Ose immuno : Contrat de crédit dans le cadre d'un PGE

(CercleFinance.com) - OSE Immunotherapeutics annonce la signature d'un contrat de crédit non dilutif de sept millions d'euros avec un groupe de banques françaises, qui lui permet de renforcer sa trésorerie et contribue à faire avancer ses programmes de développement.



Ce financement, accordé dans le cadre d'un Prêt Garanti par l'Etat (PGE) mis en place dans le contexte de la pandémie, renforce sa trésorerie et étend sa visibilité financière du premier trimestre 2021 au troisième trimestre 2021.



Ce prêt est garanti par l'Etat français à hauteur de 90% avec une maturité initiale de 12 mois et une option d'extension de cinq ans supplémentaires (soit jusqu'à mai 2026), exerçable par OSE Immunotherapeutics.



