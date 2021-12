Ose immuno : Bien orienté après une présentation à l'ASH

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - OSE Immunotherapeutics prend 3% après la présentation des premières données précliniques d'efficacité de son OSE-127, dans des modèles PDX de leucémie aiguë lymphoblastique (LAL) à précurseurs B au congrès annuel de l'ASH qui se tient à Atlanta.



Les équipes d'OSE Immuno et de l'Université de Kiel ont démontré qu'OSE-127 pourrait s'avérer particulièrement bénéfique pour les patients avec une expression élevée d'IL-7R et/ou en rechute/réfractaires après échappement à un traitement ciblant l'antigène CD19.



OSE-127/S95011 est développé en partenariat avec Servier dans le cadre d'un accord d'option de licence jusqu'à la finalisation de deux études cliniques de phase 2 actuellement en cours : l'une dans la rectocolite hémorragique et l'autre dans le syndrome de Sjögren.



