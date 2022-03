Ose immuno : Des signaux 'encourageants' en étude de phase 1

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - OSE Immunotherapeutics a présenté mercredi, en collaboration avec son partenaire allemand Boehringer Ingelheim, les premiers résultats d'une étude clinique de phase 1 concernant son anticorps BI 765063 dans les tumeurs solides avancées.



D'après OSE, les analyses de biomarqueurs issues de l'étude ont permis de caractériser son impact à la fois sur les cellules immunitaires du sang périphérique et sur le micro-environnement tumoral.



Ces analyses précoces, réalisées dans le sang périphérique et sur des biopsies de tumeurs solides, ont notamment montré des signes 'encourageants' liés à son mode d'action, en particulier une augmentation de l'infiltration dans la tumeur et une activation des cellules T CD8+.



Pour la société de biotechnologie, ces nouvelles données confirment les résultats précliniques, qui avaient montré que le produit permettait aux lymphocytes T initialement exclus de la tumeur de pénétrer au sein de celle-ci et d'y jouer leur rôle cytotoxique.



Ces résultats ont été sélectionnés pour une présentation 'poster' au congrès annuel de l'American Association for Cancer Research (AACR) qui se tiendra le mois prochain à la Nouvelle Orléans (Louisiane).



Pour mémoire, Boehringer Ingelheim a obtenu les droits exclusifs sur BI 765063 dans le cadre de l'accord de licence et de collaboration.



A la Bourse de Paris, l'action OSE Immunotherapeutics affichait un gain de plus de 15% mercredi matin suite à ces annonces.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.