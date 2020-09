Ose immuno : Grâce à la mise en lumière des résultats de son anticancéreux Tedopi, OSE Immuno poursuit son rebond

(BFM Bourse) - La présentation des résultats de la phase finale d'essais sur son produit phare à l'occasion du congrès annuel de l'European Society for Medical Oncology, la principale société savante dédiée à la cancérologie en Europe, permet à OSE Immuno de briller lundi malgré la chute du CAC.

Coronavirus oblige, c'est sous format virtuel que le congrès de l'ESMO (la principale organisation professionnelle en oncologie médicale en Europe, créée en 1975) se tient cette année - du 19 au 21 septembre pour le volet scientifique. Pour autant le programme des présentations ne dépare pas, avec notamment en provenance d'OSE Immuno, la société nantaise de biotechnologies, la présentation des résultats détaillés de l'essai de phase 3 "Atalante". Cette étude a déjà mis en évidence l'efficacité de la molécule en termes d'amélioration du taux de survie à douze mois chez des patients atteints d'une forme fréquente de cancer du poumon, en rechute ou ne réagissant pas à un traitement destiné à booster la réponse immunitaire.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

L'ensemble des données détaillées recueillies lors de l'essai ont été présentées par le docteur Giuseppe Giaconne, chef du département d'oncologie thoracique au Weill Cornell Medical College (New York), expert mondial de la spécialité et qui a joué le rôle d'investigateur principal pour le volet de l'étude qui se déroulait aux Etats-Unis.

"Les résultats obtenus avec Tedopi sont très intéressants. La durée de survie globale, clairement améliorée avec Tedopi par rapport au traitement standard, démontre que notre vaccin thérapeutique à base de néo-épitopes possède tout le potentiel pour une différence marquée dans la vie de ces patients à un stade avancé du cancer du poumon après échec des checkpoints inhibiteurs. De plus, l'allongement significatif de la survie après progression, le maintien d'un bon score ECOG [un indicateur composite d'état de santé global] reflétant l'évolution de l'état général de santé du patient, et la confirmation d'un meilleur profil de tolérance renforcent la valeur thérapeutique de Tedopi", s'est félicité le DG Alexis Peyroles.

Le cours de Bourse de la biotech profitait de cette mise en avant, bondissant de 9,77% à 6,74 euros. La progression du titre depuis l'annonce initiale du succès de l'étude Atalante 1, début avril, s'élève désormais à 125%.

Outre la cancer du poumon non à petites cellules, le Tedopi fait l'objet d'un essai mené avec le support du Gercor, un groupement à but non lucratif composé d'experts pluridisciplinaires visant à faciliter la réalisation d’essais cliniques pour améliorer les traitements des cancers solides, dans le cancer du pancréas, avec des résultats attendus en fin d'année prochaine. L'entreprise évalue actuellement les options les plus intéressantes au point de vue réglementaire pour le produit. À ce stade, OSE Immuno a noué des partenariats avec des laboratoires pour une éventuelle commercialisation sur des marchés ciblés, Israel (avec Rafa) et la Corée (avec CKD).

Guillaume Bayre - ©2020 BFM Bourse

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur OSE IMMUNO en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok