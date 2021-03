Ose immuno : Après le poumon et le pancréas, OSE Immuno va tester sa molécule phare dans le cancer de l'ovaire

(BFM Bourse) - En collaboration avec le laboratoire américain Merck, la biotech nantaise va débuter un essai clinique évaluant l'intérêt de son anticancéreux Tedopi pour traiter le cancer de l'ovaire, une troisième indication potentielle en sus du poumon et du pancréas.

Après avoir franchi l'an dernier avec succès l'étape finale d'essais cliniques (phase 3) de son traitement expérimental du cancer Tedopi dans le cancer du poumon, OSE Immunotherapeutics continue à élargir le champ potentiel d'utilisation de son produit le plus avancé.

La firme dirigée par Alexis Peyroles a annoncé lundi matin avoir reçu les autorisations réglementaires à un nouvel essai évaluant le Tedopi chez des patientes d’un cancer de l’ovaire, en rechute. Désigné TEDOVA, l'étude (de phase 2, intermédiaire) sera mené en collaboration avec un groupement clinique, l'Association de Recherche sur les CAncers dont GYnécologiques (Arcagy Gineco), qui mènera l’essai dans le cadre du réseau européen ENGOT (European Network for Gynecological Oncological Trial groups).

Tedopi sera évalué à la fois en monothérapie et en combinaison avec l'inhibiteur de checkpoints de Merck, le Keytruda (pembrolizumab), en tant que traitement de maintenance après chimiothérapie chez des patientes atteintes d’un cancer de l’ovaire en situation de rechute platine sensible, et dont la maladie est contrôlée après chimiothérapie avec platine.

Transformer le cancer de l’ovaire en tumeur "chaude"

Le laboratoire américain soutiendra financièrement l'étude (dans une proportion non communiquée), tout en fournissant gracieusement son médicament pour les besoins de l'essai.

"Nos patientes atteintes d’un cancer de l’ovaire ne répondent pas aux checkpoints inhibiteurs en monothérapie car leurs tumeurs sont ‘froides’ [mal ou pas identifiées par le système immunitaire, NDLR]. TEDOVA vise à transformer le cancer de l’ovaire en tumeur ‘chaude’ [visible du système immunitaire, NDLR] avec une combinaison de néo-épitopes sélectionnés et optimisés à partir de 5 antigènes pour rompre l’auto-tolérance immunologique", a expliqué le docteur Alexandra Leary, de l'institut Gustave Roussy, principale investigatrice de l'étude, qui a déjà "reçu un soutien enthousiaste de la communauté internationale en oncologie gynécologique", a-t-elle souligné.

Le cancer de l'ovaire est le septième cancer le plus fréquent dans le monde. Il est aujourd'hui traité à chaque rechute par un cycle de chimiothérapie à base de platine, mais sa toxicité finit par amener à stopper ce traitement de maintenance.

Une nouvelle saluée en Bourse

“Ce nouveau programme de développement clinique de Tedopi dans le cancer de l’ovaire confirme l’intérêt d’explorer le potentiel d’une stratégie de combinaison avec un checkpoint inhibiteur anti-PD-1 dans des indications de cancer dont le besoin médical est très fort. Nous sommes très heureux de collaborer avec le groupe coopérateur en oncologie ARCAGY-GINECO pour faire progresser une nouvelle voie thérapeutique pour les patientes souffrant d’un cancer particulièrement agressif", a indiqué le directeur général d'OSE Immuno, Alexis Peyroles.

Sans inclure pour le moment de ventes potentielles à sa valorisation d'OSE, compte tenu du stade encore précoce de l'étude, soit un objectif inchangé de 18,50 euros, Degroof Petercam salue cette troisième indication potentielle pour le produit phare du groupe français et confirme son conseil d'achat.

Dans la foulée de l'annonce, l'action OSE reprenait 4% à 13 euros vers 15h20.

Guillaume Bayre - ©2021 BFM Bourse