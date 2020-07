Nrj group : Semestriels impactés par le coronavirus

(CercleFinance.com) - NRJ Group annonce ce soir un chiffre d'affaires semestriel de 141,6 millions d'euros, impacté comme attendu par la crise du coronavirus.



Il recule ainsi de -26,5%.



L'EBITDA (hors échange) s'affiche pour sa part à 2,9 millions d'euros, contre 25,6 millions un an plus tôt. Le résultat net part du groupe progresse cependant, de 3,9 à 27,4 millions d'euros.



'Si la tendance pour le chiffre d'affaires média en France demeure positive en juillet, la visibilité reste extrêmement faible au-delà, notamment pour le dernier quadrimestre 2020 qui est déterminant pour le chiffre d'affaires annuel', indique le groupe s'agissant de ses perspectives.



