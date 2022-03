Noxxon : Gagne 1% après les résultats d'une étude positive

(CercleFinance.com) - Le titre gagne près de 1% après avoir publié hier les résultats finaux de son étude de Ph I/II GLORIA dans le glioblastome après 6 mois de traitement des patients. Suite à cette annonce, Invest Securities maintient son opinion Achat et son objectif de cours à 0,9E.



' Le taux de répondeurs s'élève à 89%, ce qui représente 8 patients répondeurs sur les 9 traités au total dans le cadre de l'essai. De plus, les nouvelles données ont montré une réduction de la taille de la tumeur nettement améliorée, en particulier à la plus forte dose ' indique Invest Securities.



' Les données chiffrées seront communiquées à l'occasion d'une conférence scientifique en 2022. Ces nouveaux éléments ouvrent la voie à une étude de Ph II/III pivotale qui devrait débuter au T3 22 dans cette indication ' rajoute le bureau d'analyses.



