Nn group : Hausse de 42% du résultat net semestriel

(CercleFinance.com) - NN Group publie un résultat net en hausse de 42% à 2,01 milliards d'euros au titre des six premiers mois de 2022, grâce au gain sur la vente de NN IP, mais un résultat opérationnel en baisse de 12% à 983 millions sous l'effet de la tempête de février aux Pays-Bas.



La génération de capital d'exploitation est passée de 780 millions d'euros au premier semestre 2021 à 899 millions, progression qui reflète principalement une contribution plus élevée de Netherlands Life, Japan Life et Insurance Europe.



Le ratio Solvabilité II de l'assureur néerlandais a baissé à 196% à fin juin contre 213% au 31 décembre 2021, reflétant principalement la déduction des flux de capitaux aux actionnaires et l'impact négatif des mouvements du marché.



La position de trésorerie de la holding a augmenté à 2,47 milliards d'euros, contre deux milliards d'euros à fin 2021. Un acompte sur dividende 2022 d'un euro par action ordinaire, soit environ 294 millions d'euros, sera proposé.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur NN GROUP en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok