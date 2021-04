Nicox : Le Vyzulta approuvé au Brésil

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Nicox progresse de plus de 2% vendredi à la Bourse de Paris suite à l'annonce de l'approbation au Brésil de la solution ophtalmique Vyzulta, sur laquelle la société française génère des revenus.



Bausch + Lomb a annoncé vendredi que les autorités sanitaires brésiliennes avaient autorisé la mise sur le marché de cette solution, généralement indiquée pour la réduction de la pression intraoculaire chez les patients atteints de glaucome.



Après l'Argentine, le Canada, la Colombie, la Corée du Sud, les États-Unis, Hong Kong, le Mexique, Taiwan et l'Ukraine, il s'agit de la dixième approbation réglementaire obtenue par Vyzulta.



Pour mémoire, Nicox génère des revenus provenant de Vyzulta dans le cadre d'un accord de licence exclusif avec Bausch + Lomb.



Suite à cette annonce, le titre de la société basée à Sophia Antipolis progressait de 2,2% sur le compartiment B d'Euronext Paris



