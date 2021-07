Netflix : Wedbush reste à 'sous-performance'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Wedbush Securities a réitéré jeudi son opinion 'sous-performance' assortie d'un objectif de cours de 342 dollars sur Netflix, mettant en avant l'intensification de la concurrence sur le marché de la vidéo à la demande.



Si le broker rappelle que le groupe a longtemps bénéficié de l'avantage d'être le premier à arriver sur le marché, il fait remarquer que Netflix approche désormais d'un point de saturation en Amérique du Nord, où ses 75 millions d'abonnés représentent quelque 60% des ménages.



Et si ses opportunités à l'international restent prometteuses, Wedbush craint que la concurrence pour attirer de nouveaux membres devienne de plus en plus féroce, limitant de fait la capacité du groupe à améliorer ses résultats en l'obligeant à produire toujours plus de contenus.



Netflix doit publier ses résultats de deuxième trimestre le mardi 20 juillet après la clôture des marchés américains.



