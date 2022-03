Netflix : Une nouvelle acquisition dans les jeux vidéo

(CercleFinance.com) - Netflix a annoncé mercredi avoir trouvé un accord en vue de faire l'acquisition de Next Games, un concepteur finlandais de jeux vidéo pour mobiles, sur la base d'une valeur d'entreprise de 65 million de dollars.



Créé en 2013 par Teemu Huuhtanen, Next Games est notamment à l'origine du jeu 'Stranger Things: Puzzle Tales' inspiré de la série à succès de Netflix.



A la fin 2021, Next Games comptait 120 employés pour un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 27 millions d'euros, dont 95% en provenance de la vente de jeux en ligne.



L'acquisition devrait être finalisée dans le courant du deuxième trimestre.



Netflix ne cache plus ses ambitions dans le secteur des jeux vidéo depuis le rachat, en septembre dernier, de Night School Studio, à l'origine de la franchise Oxenfree, un thriller surnaturel pour adolescents.



