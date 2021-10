Netflix : UBS relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - UBS a relevé ce lundi son objectif de cours sur Netflix, porté de 620 à 720 dollars avec la perspective d'une inflexion au niveau du recrutement des nouveaux abonnés.



Dans une note de recherche, le courtier dit s'attendre à de bonnes surprises concernant les abonnements du troisième trimestre, sous l'effet des acquisitions de nouveaux contenus et du retour de séries populaires.



D'après UBS, le nombre d'applications téléchargées laisse penser que le spécialiste du streaming pourrait dépasser les 3,5 millions de nouveaux abonnés nets que le groupe a dit attendre pour le trimestre.



Le broker - qui affiche une recommandation d'achat sur le titre - table, de son côté, sur environ 4,5 millions de nouveaux abonnés nets sur la période.



Selon UBS, la tendance devrait continuer à s'accélérer au quatrième trimestre, avec un consensus établi à 8,4 millions de nouveaux abonnés, grâce au succès de Squid Game, à l'arrivée de Seinfeld et à la diffusion de films de premier plan comme 'Don't Look Up: Déni cosmique' ou 'Red Notice'.



Pour 2022, l'intermédiaire précise tabler sur 24 millions de nouveaux abonnés nets, contre 19 millions cette année, notamment sous l'impulsionde la diffusion des nouvelles saisons de 'Stranger Things', 'Bridgerton', 'The Crown' ou 'Ozark'.



Netflix publiera ses résultats de troisième trimestre demain soir après la clôture des marchés américains.



