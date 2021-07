Netflix : UBS relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - UBS a relevé jeudi son objectif de cours sur Netflix, qu'il porte de 600 à 630 dollars, tout en maintenant sa recommandation d'achat sur le titre.



Dans une note de recherche, le broker dit s'attendre à un ralentissement du nombre de nouveaux abonnés au deuxième trimestre dû à l'amenuisement de l'effet favorable au niveau des inscriptions lié au confinement.



UBS déclare néanmoins anticiper une remontée des abonnements au troisième, puis au quatrième trimestres, avec l'arrivée de nouvelles saisons de séries particulièrement populaires comme La casa de papel, Sex Education, The Witcher, You, Stranger Things ou The Crown.



Plus globalement, le courtier juge qu'une entrée sur le marché des jeux vidéo pourrait permettre au groupe américain d'élargir son marché et de mieux maîtriser ses prix sur fond d'arrivée à maturité de son offre.



