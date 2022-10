Netflix : UBS relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - UBS maintient sa position 'neutre' sur Netflix, mais relève son objectif de cours de 198 à 250 dollars, une nouvelle cible qui recèle un potentiel de progression de 8% pour le titre du géant américain du streaming vidéo.



Le broker met en avant le pivot progressif du groupe vers la publicité qui 'pourrait entraîner une augmentation des revenus de 10% sur plusieurs années'. Il attend toutefois en 2023 'une année de transition', pointant des effets de changes défavorables.



