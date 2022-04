Netflix : Le fonds Pershing Square laisse des plumes

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le fonds d'investissement Pershing Square Holdings a annoncé hier soir avoir subi des pertes sur son investissement dans Netflix, qu'il avait réalisé au début de l'année.



Le fonds géré par le milliardaire Bill Ackman explique avoir décidé de céder l'intégralité des parts qu'il détenait au sein du géant de la vidéo à la demande dans le sillage des résultats jugés 'décevants' publiés mardi soir.



Pershing Square justifie sa décision par le changement de stratégie adopté par le groupe californien, qui compte durcir le ton sur le partage de codes et avoir recours à la publicité afin de relancer sa croissance.



Pour la holding, il est aujourd'hui très difficile d'évaluer les conséquence qu'aura cette nouvelle approche sur les comptes du spécialiste de streaming.



Or, Pershing Square rappelle qu'il exige 'un niveau élevé de prévisibilité' dans les entreprises dans lesquelles il investit en raison de la nature 'hautement concentrée' de son portefeuille.



Conséquence de la cession de ses actions Netflix - qui accusent une chute de 63% depuis le début de l'année - le fonds Pershing Square Funds affiche désormais un retour sur investissement négatif de 2% cette année.



