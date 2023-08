Netflix : La remontée se poursuit, un analyste en soutien

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Netflix poursuit sa remontée lundi à la Bourse de New Yoek, soutenu par des commentaires favorables des analystes de Jefferies.



A 10h15 (heure de New York), l'action du spécialiste du streaming vidéo avance de 0,3%, ce qui porte à plus de 41% ses gains depuis le début de l'année.



Le titre profite notamment d'un avis positif de Jefferies, qui renouvelle ce lundi sa recommandation d'achat sur le titre assortie d'un objectif de cours de 520 dollars.



Dans une note de recherche, le bureau d'études explique que plusieurs éléments sont récemment venus renforcer sa confiance dans la capacité du groupe à retenir ses abonnés, à augmenter ses prix et à demeurer le choix numéro un des internautes.



Jefferies mentionne, entre autres, l'augmentation de ses tarifs, les accords de licence et les mesures visant à mettre fin aux partages de comptes comme autant d'éléments favorables à l'activité du groupe.



Pour les analystes, les décisions prises au cours des 12 derniers mois devraient permettre à Netflix de renforcer son positionnement sur le marché au cours des 12 prochains mois et au-delà.



