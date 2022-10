Netflix : J.P. Morgan relève à 'surpondérer'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - J.P. Morgan a relevé mercredi sa recommandation sur le titre Netflix, portée de 'neutre' à 'surpondérer' avec un objectif rehaussé de 240 à 330 dollars, ce qui fait apparaître un potentiel haussier de 20%.



Suite à la parution hier soir des résultats de troisième trimestre du géant du streaming vidéo, l'intermédiaire se dit de plus en plus convaincu de la capacité du groupe à réaccélérer la croissance de son chiffre d'affaires grâce au recours à la publicité et à la monétisation du partage de codes, des choix qui devraient lui permettre d'améliorer ses marges bénéficiaires et d'augmenter son flux de trésorerie, prédit-il.



S'il dit s'attendre à un démarrage plutôt 'lent' des activités publicitaires, le professionnel évoque un changement stratégique 'significatif' qui place Netflix en concurrence frontale avec les groupes de télévision traditionnels.



