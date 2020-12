Netflix : Jefferies augmente son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Ce mardi, Jefferies a maintenu sa recommandation 'd'achat' sur l'action Netflix et a relevé son objectif de cours de 585 dollars à 610 dollars, sur la base de la récente hausse des prix américains annoncée par le service de streaming.



La hausse des prix, associée à une offre améliorée et au succès de certains show pourrait augmenter les chiffres 2021, pressent le broker qui augmente ses estimations pour l'année à venir.



'À notre avis, la hausse des prix arrive à un moment idéal et nous continuons de croire que la société peut augmenter durablement ses prix de 1 à 2 dollars tous les 2 ans dans les marchés développés', assure Jefferies.



'De plus, nous pensons que l'avantage de contenu de l'entreprise par rapport à ses concurrents est sous-estimé et notons que leurs antécédents et leur volume de contenu nous donnent la certitude que les consommateurs continueront à considérer Netflix comme un service' à souscrire '', a-t-il ajouté.



Jefferies est toujours un acheteur à long terme de l'action et imagine le titre dépasser les 700 dollars au cours des 12 prochains mois.





