Netflix : Hausse de 140% du résultat net au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Netflix a publié hier soir ses résultats financiers au titre du 1er trimestre de l'année. Le géant du web fait état d'un chiffre d'affaires de 7,1 Mds$ lors des trois premiers mois de l'année, soit une augmentation de près de 24% par rapport à la même période, un an plus tôt.



A 1,96 Md$, le résultat opérationnel suit la même trajectoire haussière, soit +27,4% en un an.



Le résultat net enregistre quant à lui une poussée de 140%, passant de 709M$ au premier trimestre 2020, à 1,7Md$ un an plus tard. Le BPA s'établit ainsi à 3,75$, un chiffre supérieur au consensus, et bien loin des 1,57$ générés un an plus tôt.



La plateforme vidéo se targue d'avoir atteint 208 millions d'abonnés à l'issue du 1er trimestre, soit une hausse de 14% en un an, un chiffre qui reste toutefois inférieur à l'objectif fixé de 210 millions d'abonnés.



'Nous continuons d'anticiper un second semestre solide avec le retour de nouvelles saisons de certains de nos plus grands succès et une programmation de films passionnante', indique la société.



Pour le 2e trimestre, Netflix vise un chiffre d'affaires de 7,3Mds$ et un bénéfice net de 1,4Md$, soit un BPA de 3,16$.



Si la plateforme pointe à court-terme 'une certaine incertitude avec la Covid-19', le site estime qu'à long-terme, le streaming pourrait remplacer la télévision linéaire, une tendance déjà claire en ce qui concerne le divertissement.





