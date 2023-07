Netflix : Goldman Sachs relève son conseil sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Goldman Sachs passe de 'vendre' à 'neutre' sur le titre, la banque américaine misant sur les récentes initiatives mises en place par le géant du streaming.



Dans une note de recherche, la firme de Wall Street explique s'attendre à ce que les mesures prises par le groupe californien afin de mettre fin au partage de codes et d'ouvrir sa plateforme à la publicité continuent de porter sa performance opérationnelle à horizon 2024/2025.



Son objectif de cours remonte, en parallèle, de 230 à 400 dollars.



Depuis que Goldman avait placé l'action sur sa liste de valeurs recommandées à la vente, en juin 2022, le cours de Bourse de Netflix a bondi de 135%, contre un gain de 12,5% pour l'indice S&P 500.



