Netflix : Goldman Sachs abaisse son conseil sur le titre

(CercleFinance.com) - Goldman Sachs passa à 'vente' contre 'neutre' sur le géant du streaming.



Les analystes de Goldman Sachs, dont l'objectif de cours passe de 265 à 186 dollars, disent s'inquiéter de l'impact d'une éventuelle récession touchant les dépenses de consommation sur les résultats du groupe.



Ils expliquent également redouter les conséquences d'un renforcement de la concurrence (à la fois en termes de l'arrivée de nouveaux abonnés et de résiliation des membres existants) au niveau des marges bénéficiaires et des investissements dans les contenus.



Pour le bureau d'études, Netflix est désormais devenu une entreprise appelée à faire ses preuves au cours des six à 12 mois à venir.



