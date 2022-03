Netflix : Gagne 5%, prévisions positives des brokers

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre progresse de plus de 5% à la Bourse de New York profitant de plusieurs analyses favorables.



Wedbush relève son opinion sur Netflix de 'sous-performance' à 'neutre', l'action ayant atteint son objectif de cours maintenu à 342 dollars, et le broker ne prévoyant pas d'appréciation significative à court terme du titre du géant du streaming.



'La récente baisse du cours de l'action reflète le fait que les investisseurs de Netflix ont commencé à comprendre que le pronostic à long terme de la société est celui d'une entreprise à faible croissance et extrêmement rentable', explique le broker.



Reconnaissant son avantage de premier entrant et sa large base d'abonnés, Wedbush pense que 'Netflix devrait générer une croissance durable de ses bénéfices tant qu'il peut continuer à augmenter les prix des abonnements, mais la concurrence peut créer un plafond sur les prix'.



Les analystes de Wells Fargo ont renouvelé hier leur recommandation 'surpondérer' sur le titre Netflix, disant tabler sur un scénario favorable en ce qui concerne le rythme d'acquisition de nouveaux abonnés de la plateforme de vidéo à la demande.



Dans une note de recherche, la banque américaine fait valoir que les prévisions les plus optimistes du marché visent aujourd'hui 321 millions d'abonnés à horizon 2025, puis 437 millions en 2030, soit environ 24 millions de nouveaux abonnés par an.



Le scénario le plus pessimiste table, lui, sur 283 millions abonnés en 2025 puis 359 millions en 2030, ce qui représente l'arrivée de quelque 15 millions de nouveaux abonnés chaque année.



Entre ces deux hypothèses, Wells Fargo dit clairement plancher sur la plus favorable, expliquant que les tendances actuelles laissent envisager plus de 110 millions de nouveaux utilisateurs annuels dans le mobile et le haut-débit dans les années qui viennent.



Une tendance dont Netflix devrait largement tirer parti, affirme l'établissement, en raison de la qualité de son offre en matière de streaming, la meilleure du marché à l'heure actuelle selon lui.



