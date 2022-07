Netflix : Fait mieux que redouté, le titre avance

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Netflix a fait état mardi soir de résultats trimestriels moins mauvais que ce que redoutaient les marchés, ce qui lui valait une timide progression mercredi à l'ouverture de Wall Street.



Attendu en hausse de plus de 4%, le titre ne prend que 0,4% dans les premiers échanges sur le Nasdaq, une performance bien insuffisante pour effacer les 66% de pertes accusées depuis le début de l'année.



Le numéro un mondial de la vidéo en ligne a déclaré hier soir que le nombre de ses abonnés payants s'était contracté de moins d'un million de clients au deuxième trimestre.



C'est mieux que la perte de deux millions d'abonnés qui était initialement envisagée par le groupe californien et que les 1,5 million de clients en moins attendus par le consensus de marché.



Chez Canaccord Genuity, on attribue cette performance moins pire que prévu à l'intérêt suscité par les séries 'Stranger Things' et 'Ozark', qui figurent aujourd'hui parmi les plus regardées sur la plateforme.



Pour le troisième trimestre, Netflix déclare viser un million de clients supplémentaires, un chiffre très inférieur aux 4,4 millions d'abonnés gagnés sur le troisième trimestre 2021.



Du point de vue des analystes de Credit Suisse, ces performances sont certes 'correctes', mais ne préfigurent en rien un retour au rythme de croissance vrombissant qui avait marqué ces dernières années.



Le bureau d'études réduit en conséquence son objectif de cours, qui passe de 360 à 263 dollars.



Chez Wedbush, l'un des rares brokers à encore afficher un avis positif sur le titre avec son opinion 'surperformance', il est peu probable que le cours de Bourse retrouve ses niveaux de 2021 lors des années qui viennent.



L'intermédiaire juge cependant que son objectif de cours de 280 dollars est réalisable à condition que le géant du streaming parvienne à améliorer son flux de trésorerie disponible.



