Netflix : En hausse, un analyste passe à l'achat

(CercleFinance.com) - Le titre est en hausse à la Bourse de New York (+1%) alors que Wedbush a relevé son opinion sur le titre de 'neutre' à 'surperformance' avec un objectif de cours à 12 mois maintenu à 280 dollars, jugeant qu'avec un potentiel de 40% par rapport à sa clôture de vendredi, le titre représente un investissement convaincant.



'Si Netflix devait reconnaitre que sa croissance a stagné en Amérique du Nord et qu'il se dirige vers une pleine saturation du marché en Europe-Moyen-Orient-Afrique, il pourrait troquer la croissance dans ces régions pour les profits, et relever ses prix', juge le broker.



'En remontant ses prix sur les marchés matures, Netflix devrait rehausser son revenu moyen par utilisateur (ARPU) moyen et son niveau de rentabilité, lui permettant de réinvestir ses profits pour poursuivre sa croissance en Amérique Latine et en Asie-Pacifique', poursuit-il.



