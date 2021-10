Netflix : Credit Suisse rehausse son objectif

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Credit Suisse a relevé lundi son objectif de cours sur le titre Netflix de 643 à 740 dollars, notamment afin de prendre en compte le carton de la succès sud-coréenne 'Squid Game'.



D'après le broker, toujours à 'surperformance' sur le titre, ce succès a poussé les investisseurs à revoir à la hausse leurs prévisions concernant le nombre de nouveaux abonnés aux troisième et quatrième trimestres.



A en croire ses récentes discussions avec les professionnels, le marché s'attend à ce que le groupe californien attire quatre millions de nouveaux abonnés sur le trimestre écoulé, puis huit millions au quatrième.



Des estimations proches de ses propres objectifs, puisqu'il s'attend de son côté à 3,5 millions de nouveaux abonnés au troisième trimestre (voire quatre millions), puis 8,5 millions au quatrième.



Si le triomphe de 'Squid Game' illustre selon Credit Suisse la réussite de la stratégie internationale de Netflix, le groupe peut également s'appuyer sur de nombreux autres catalyseurs, ajoute-t-il, tels que les importantes nouveautés à venir, les hausses de prix, l'amélioration des marges, l'accroissement de son flux de trésorerie disponible et les rachats d'actions.



