Netflix : BofA rehausse sa cible après les résultats

(CercleFinance.com) - Bank of America a rehaussé vendredi son objectif de cours sur Netflix, qu'il remonte de 370 à 410 dollars, tout en réitérant sa recommandation d'achat sur la valeur.



Dans une note de recherche, l'analyste souligne que le spécialiste de la vidéo à la demande a fait état hier de 'solides' résultats de quatrième trimestre, avec 7,7 millions de nouveaux abonnés en termes nets sur les trois derniers mois de l'année, là où il n'en attendait que 4,5 millions.



BofA fait remarquer que le groupe californien a également dévoilé des perspectives 'particulièrement robustes' au titre de l'exercice 2023, avec une prévision de marge opérationnelle relevée entre 18% et 20%.



'Plus important, nous nous attendons à ce que les initiatives en matière de partage de codes conjuguées au lancement de l'offre financée par la publicité conduisent à une accélération de la croissance du nombre d'abonné et du chiffre d'affaires, en 2023 et au-delà', souligne-t-il.



'Nous nous montrons particulièrement optimistes sur le potentiel de long terme de la publicité, qui pourrait représenter à terme 10% du chiffre d'affaires total de la société, selon l'équipe de direction', ajoute BofA.



Concernant l'annonce du départ de Reed Hastings, le patron du groupe, le bureau d'études salue le côté 'visionnaire' du personnage, mais souligne que Netflix se prépare depuis plusieurs années à cette transition, qui ne devrait donc pas perturber la trajectoire stratégique de l'entreprise.



