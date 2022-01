Netflix : BofA juge la correction du titre 'exagérée'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - BofA Securities a renouvelé vendredi sa recommandation d'achat sur Netflix, jugeant 'exagéré' le décrochage de plus de 24% subi par le titre suite à la publication trimestrielle de la veille.



Si le géant du streaming a fait état hier soir de résultats trimestriels globalement en ligne avec les attentes, ses prévisions ont largement déçu, avec seulement 2,5 millions de nouveaux abonnés nets attendus au premier trimestre alors que le consensus en visait 5,9 millions.



'Nous pensons que cette prévision particulièrement faible ne reflète pas forcément un ralentissement drastique de la croissance, mais plutôt l'incapacité de la direction à établir des objectifs précis', tempère ce matin BofA.



L'intermédiaire explique que la suppression des périodes d'essai gratuites va mécaniquement peser sur le nombre de nouveaux abonnements, un facteur auquel va s'ajouter la disparition de la saisonnalité habituelle qui caractérisait l'activité.



'Nous pensons que l'équipe de management pèche plutôt par excès de prudence et que les perspectives communiquées pour le premier trimestre sont en fait bien plus conservatrices qu'agressives', conclut-il.



