Netflix : Bill Ackman achète des titres, l'action grimpe

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le milliardaire américain Bill Ackman a annoncé avoir fait l'acquisition de plus de 3,1 millions d'actions Netflix, une prise de position qui faisait monter le géant du streaming de presque 8% ce jeudi à Wall Street.



Dans un courrier envoyé hier soir aux investisseurs de son fonds Pershing Square Capital Management, Ackman précise que ce niveau de participation fait de sa société l'un des 20 principaux actionnaires de Netflix.



L'homme d'affaires explique avoir commencé à bâtir sa position dès vendredi dernier, suite aux résultats trimestriels décevants dévoilés par le groupe de divertissement, qui s'étaient soldés par une correction boursière de près de 22%.



Bill Ackman évoque une opportunité d'acquérir des titres à une 'valorisation attractive', soulignant avoir toujours admiré Netflix, que ce soit en tant que consommateur et en tant qu'investisseur.



Il explique que son investissement est à rapprocher de celui réalisé au sein d'Universal Music Group, voyant deux modèles économiques admirables au sein du marché du streaming.



'Un grand nombre de nos meilleurs idées d'investissement sont apparues lorsque les investisseurs ayant un horizon de court terme se débarrassent de superbes entreprises à des cours qui apparaissent extrêmement séduisants pour ceux ayant une optique de long terme', conclut-il.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.