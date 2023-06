Netflix : Bank of America relève son objectif

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Bank of America a réitéré mardi sa recommandation d'achat sur le titre Netflix, avec un objectif de cours relevé de 410 à 490 dollars.



L'analyste explique avoir revu à la hausse ses prévisions sur le géant de la vidéo à la demande en raison des mesures qu'il a entreprises en vue de mettre fin au partage de comptes, une stratégie qui améliore selon lui les perspectives de croissance du groupe.



D'après BofA, les premières indications recueillies par plusieurs sociétés de collecte des données laissent en effet penser que l'initiative dépasserait les attentes, ce qui devrait conduire à une révision à la hausse des estimations du marché.



'Grâce à sa marque de classe mondiale, à sa base d'abonnés sans pareille et à son positionnement d'innovateur, nous pensons que Netflix est voué à surperformer', conclut l'intermédiaire.



