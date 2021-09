Netflix : Acquisition de la Roald Dahl Story Company

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Netflix a annoncé mercredi avoir fait l'acquisition de la Roald Dahl Story Company, l'entreprise familiale qui gère l'héritage littéraire de l'auteur de littérature pour la jeunesse.



Dans un communiqué, le géant américain du streaming dit vouloir unir ses forces avec les héritiers de l'écrivain britannique en vue de proposer de nouvelles déclinaisons créatives de ses histoires.



Le groupe dit envisager à la fois des productions cinématographiques et audiovisuelles, mais aussi des projets dans l'édition, les jeux vidéos, le théâtre et les produits de consommation.



L'opération intervient alors que Netflix collabore depuis trois ans avec la Roald Dahl Story Company, notamment sur une série adaptée de 'Charlie et la Chocolaterie' devant être mise scène par Taika Waititi ('Jojo Rabbit', 'Thor: Ragnarok').



Netflix prépare aussi avec Sony une comédie musicale inspirée de 'Matilda'.



Vendus à plus de 300 millions d'exemplaires, les ouvrages de Roald Dalh continuent de s'écouler à une vitesse d'un livre toutes les trois secondes.



