Netflix : Les restrictions de Netflix sur les partages de compte plaisent à Wall Street

(BFM Bourse) - La plateforme de vidéos en ligne a interdit depuis fin mai le partage de connexions avec des personnes ne faisant pas partie du même foyer dans de nombreux pays, sauf à payer une option. Depuis, son action a pris plus de 20%.

C'était le grand catalyseur attendu par les analystes suivant le dossier: l'offensive de Netflix pour lutter contre les partages de comptes abusifs. Et au regard du parcours boursier du groupe, cela a clairement fonctionné.

Le 23 mai, la plateforme de visionnage de vidéos en ligne a annoncé une extension massive de ses restrictions empêchant le partage des mots de passes à des personnes ne faisant pas partie du même foyer. C’est-à-dire quand un usager "emprunte" des identifiants d’un abonné pour visionner les contenus sans avoir à payer l’abonnement.

Une centaine de pays ont ainsi été concernés, dont la France et les Etats-Unis, alors que Netflix avait déjà mis en place ces mesures en Amérique Latine ainsi qu' au Canada.

Un "raid" sur 100 millions de connexions pirates

C'est donc un "raid" d'une ampleur conséquente qu'a lancé la plateforme pour tenter de réduire un important manque à gagner. Selon les estimations du groupe, 100 millions de ménages dans le monde utilisent un compte dont ils ne paient pas l'accès, et 30 millions aux Etats-Unis et au Canada.

Pour continuer à partager leur compte, les abonnés peuvent utiliser une option, de 6 euros par mois en France, qui n'est d'ailleurs disponible que pour les abonnements "standard" et "premium". L'option ajoute une personne extérieure au foyer dans le cas de l'abonnement standard et deux pour le premium. L'option n'est pas disponible pour les abonnés à l'offre avec publicité et à l'offre "essentiel". Ces membres supplémentaires ont leur propres comptes et mots de passe mais l'abonnement est donc payé par l'utilisateur existant.

L'offensive semble porter ses fruits. Selon Bloomberg, qui cite des données de la société de recherche Antenna, le groupe a enregistré en moyenne plus de 70.000 nouvelles souscriptions au cours des quatre jours suivant l'annonce du 23 mai. Ce qui représente plus du double de la moyenne des 60 jours précédant cette même annonce.

Un rallye boursier

Wall Street apprécie. Depuis le 23 mai, l'action du groupe est passé de 356 dollars à 446,40 dollars actuellement soit une progression de 25% en l'espace de trois semaines.

Le décollage n'est peut-être pas fini. Cité par Business Insider, Bank of America a relevé son objectif de cours à 490 dollars contre 430 dollars précédemment. La banque considère que si 60% des "passagers clandestins" empruntant un compte aux Etats-Unis venaient à se transformer en paiement d'options (8 dollars par mois aux Etats-Unis), Netflix augmenterait ses revenus annuels de 2 milliards de dollars (sur un total de 31,6 milliards en 2023).

L'analyste de Guggenheim, Michael Morris, est lui passé à 500 dollars contre 375 dollars précédemment. "Nous estimons que des mesures plus restrictives sur l'utilisation hors foyer soutiendront la croissance à hauteur d'environ 21 millions de sous-comptes de partage payant et environ 15,4 millions de comptes avec publicité d'ici le deuxième trimestre 2024", explique-t-il dans une note citée par Barron's.

Ces objectifs accordent un potentiel de 12% à l'action, ce qui ajouterait une vingtaine de milliards de dollars à la capitalisation boursière de Netflix.

Julien Marion - ©2023 BFM Bourse