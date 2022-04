Netflix : Comment Netflix entend combler la baisse inédite de sa base d'abonnés

(BFM Bourse) - La plateforme de streaming vidéo perd des abonnés, une première depuis 10 ans. Dans les échanges après Bourse à Wall Street, l'action Netflix s'effondre.

Le titre Netflix a plongé de 25% à New York dans les échanges après Bourse mardi. Pour la première fois depuis 10 ans, la plateforme a perdu des abonnés au premier trimestre: -200 000 sur un an, et la tendance devrait se poursuivre… Le groupe met notamment en cause la pratique –interdite mais très répandue– du partage d’abonnement.

Si vous faites partie des 100 millions de foyers dans le monde qui partagent leur mot de passe Netflix avec des collègues ou des amis pour ne pas payer d’abonnement, sachez que vous êtes en partie responsable de ces mauvais résultats: c’est en tout cas ce qu’explique Reed Hastings, le patron de Netflix. Tant que l’entreprise volait de record en record, Netflix fermait les yeux, mais en temps de crise, plus question de tolérer un tiers de "passagers clandestins" parmi ses utilisateurs. Netflix va leur faire la chasse, mais surtout tenter de monétiser ces abonnés fantômes, en proposant des abonnements partagés hors du foyer pour moins cher que le prix d’un abonnement normal.

Mais le groupe californien promet d'autres mesures pour inverser la tendance: investir encore plus dans la production de contenus originaux, un élément crucial car la concurrence avec les autres plateformes, notamment Amazon Prime, Apple TV+ et Disney+, est de plus en plus rude. Au passage, Netflix promet d'améliorer l’algorithme de recommandations, avec une fonctionnalité "double pouce levé", qui vient d’être lancée et permet aux utilisateurs d’indiquer un programme qu’ils ont particulièrement aimé, ce qui permet de mieux les cibler par la suite.

Arrivée de la publicité et des produits dérivés

D'ici un ou deux ans, le créateur de House of Cards et Stranger Things compte aussi proposer en plus de l’abonnement classique, des abonnements moins chers, mais adossés à de la publicité. Un vrai retournement de situation, car Reed Hastings a toujours dit qu’il détestait ce modèle… Mais il s’est rendu compte, dit-il, que ça fonctionnait plutôt bien chez ses concurrents… Et alors que le nombre d’abonnés baisse, tous les moyens sont bons pour toucher un nouveau public, plus sensible au prix.

Dernier point, le développement futur du groupe, aujourd’hui "prisonnier" de sa plateforme –son seul produit– viendra aussi de sa stratégie de diversification, avec l’idée de devenir un géant du divertissement, comme Disney. Le groupe s’est allié avec le géant de la distribution Walmart pour vendre des produits dérivés, vêtements, figurines, accessoires avec l’idée de consolider une communauté de fidèles autour des grandes franchises de la plateforme, comme Stranger Things ou Casa de Papel. En attendant les jeux vidéo car Reed Hastings, le patron de Netflix, le dit depuis longtemps: son plus grand concurrent, ce n’est pas Amazon Prime, c’est Fortnite.

Par Anthony Morel

©2022 BFM Bourse