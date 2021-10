Neovacs : Tirage de deux nouvelles tranches d'Océanes-BSA

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Néovacs a annoncé ce mardi une nouvelle levée de fonds de deux millions d'euros via le tirage de deux tranches d'Océanes-BSA d'un million d'euros chacune par European High Growth Opportunities Securitization Fund.



Le produit de l'opération sera destiné, pour moitié, à financer le programme de recherche Kinoïde sur les allergies et, pour l'autre, à renforcer les capacités d'investissement dans des projets prometteurs dans la 'biotech' ou les 'medtechs'.



Concrètement, l'opération va donner lieu à l'émission de 500 millions de BSA susceptibles de créer 1,5 milliard d'actions nouvelles. La participation d'un actionnaire détenant 1% du capital préalablement à ce nouveau tirage serait ainsi ramené à 0,79%.



Cet effet dilutif poussait le cours de Bourse de la société de biotechnologie française à la baisse mardi matin, avec des pertes qui atteignaient plus de 27% en fin de matinée.



Néovacs indique par ailleurs avoir été notifié que le groupe Atlas Capital Market détenait désormais 5,15% de son capital, ce qui a poussé la société d'investissement à déposer un projet de résolution en vue de la nomination de Laurent Faugerolas en tant qu'administrateur.



