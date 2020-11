Neovacs : Lève trois millions d'euros de fonds

(CercleFinance.com) - Néovacs annonce le tirage d'une tranche d'Ornane par HBR Investment Group , et de deux tranches d'Oceane-BSA par European High Growth Opportunities Securitization Fund.



Ces trois tranches, d'une valeur nominale d'un million d'euros par tranche, ont été souscrites ce jour, soit une levée de fonds totale de 3 millions d'euros (2,9 millions d'euros net).



Le produit de ces opérations sera destiné à financer le plan stratégique de la société, soit 50% pour le programme de recherche Kinoïde sur les allergies et 50% pour l'activité d'investissement, indique Néovacs.



Le tableau de suivi des obligations Ornane et Oceane-BSA en circulation sera mis à jour en conséquence, assure la société.





