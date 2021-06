Neovacs : Le titre chute après la levée de fonds

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre Néovacs évolue en forte baisse mercredi à la Bourse de Paris, la société de biotechnologie française ayant annoncé une levée de fonds de deux millions d'euros.



A 10h50, l'action reculait de plus de 8%, signant l'un des plus forts replis du marché parisien.



Dans un communiqué paru hier soir, Néovacs a annoncé le tirage de deux tranches d'Océanes-BSA, d'une valeur nominale d'un million d'euros chacune, entièrement souscrites par le fonds luxembourgeois European High Growth Opportunities Securitization Fund.



Néovacs précise que le produit de l'opération sera destiné, à hauteur de 50%, à financer son programme de recherche sur les allergies et, pour les 50% restants, à renforcer ses capacités d'investissement dans des projets de médicaments et de dispositifs médicaux.



Mais avec la création potentielle de 322,2 millions d'actions nouvelles, le levée de fonds affiche un fort effet dilutif: la participation d'un actionnaire détenant 1% du capital sera ainsi ramenée à 0,65% suite à l'opération.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.