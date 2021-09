Neovacs : Investissement dans Bio Detection K9

(CercleFinance.com) - Néovacs annonce investir cinq millions de dollars dans Bio Detection K9, premier investissement stratégique de son fonds d'amorçage pour accompagner l'émergence de solutions de prévention et de lutte contre la Covid-19 et les pandémies.



Cette société canadienne spécialisée dans la détection canine de bactéries et de virus, dont la Covid-19, sera détenue à 35% par Néovacs et à 65% par Priority One Canine (P1K9) qui a développé une expertise de pointe dans le domaine des chiens détecteurs.



Bio-Detection K9 a produit des COVID Detection K9 qui peuvent évaluer de manière non invasive des sujets humains en quelques secondes avec un taux de précision de 99%. Elle fournit déjà des services à de grandes organisations sportives et de divertissement.



