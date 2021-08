Neovacs : Dernier tirage d'OCEANE-BSA

(CercleFinance.com) - Néovacs annonce une levée de fonds de deux millions d'euros par le tirage de deux tranches d'OCEANE-BSA, d'une valeur nominale d'un million d'euros, souscrite par European High Growth Opportunities Securitization Fund.



Le produit net de 1,94 million sera destiné pour moitié à financer le programme de recherche Kinoïde sur les allergies et pour moitié à renforcer les capacités d'investissement dans des projets prometteurs de candidats médicaments et de dispositifs médicaux.



Après ce tirage, qui met un terme au programme d'OCEANE-BSA conclu entre Néovacs et European High Growth Opportunities Securitization Fund, la trésorerie disponible de la société de biotechnologies s'élève à 40 millions d'euros.



