Neovacs : Bien orienté avec une demande de brevet

(CercleFinance.com) - Néovacs avance de 3% après le dépôt d'une nouvelle demande de brevet autour de sa plateforme technologique Kinoïde dans les allergies, portant sur un 'produit immunogène comprenant un fragment d'IgE pour le traitement des troubles inflammatoires à médiation d'IgE'.



L'invention protégée concerne un vaccin thérapeutique pour des troubles associés à une expression d'IgE aberrantes, en particulier des allergies à médiation IgE telles que les allergies alimentaires, les réponses au venin et la survenue de chocs anaphylactiques.



Ce vaccin pourrait, à terme, être utilisé chez des sujets sensibles à tout type d'allergène et complèterait l'utilisation des produits Kinoïdes, notamment les Kinoides IL-4 et IL-13, déjà brevetés par Néovacs avec les mêmes partenaires académiques.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur NEOVACS en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok