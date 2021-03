Neoen : Stifel ajuste son conseil sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stifel anticipe une croissance annuelle moyenne de l'EBITDA de Neoen de l'ordre de 20% sur 2020-2025, soit la plus élevée parmi les grands opérateurs européens haut de gamme.



'Sur les 685 ME d'EBITDA que nous attendons en 2025, 508 ME sont déjà garantis par le portefeuille sécurisé actuel de 5 GW', estime Stifel.



De plus, le broker estime que lorsque la deuxième hausse de capital sera réalisée -pas avant le début de 2023- la capacité opérationnelle de Neon sera proche du double de ses niveaux actuels.



Dans ces conditions, le bureau d'analyses réitère sa recommandation d'achat sur le titre tout en réduisant son objectif de cours, à 52 euros.



La valorisation de l'entreprise pourrait doubler en quelques années, passant d'un peu plus de 4 milliards d'euros actuellement, à plus de 8 milliards en 2025, assure l'analyste.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.