Neoen : Signature d'un PPA en Finlande pour 57 MW éoliens

(CercleFinance.com) - Neoen et Prokon, une grande coopérative d'énergie renouvelable annoncent la signature d'un nouveau 'Power Purchase Agreement' (PPA) avec Equinix, le fournisseur de services au coeur de l'infrastructure numérique mondiale, pour au moins 57 MW d'énergie verte en Finlande.



Selon les termes de ce contrat, Equinix achètera pendant 10 ans 60% de l'électricité verte et des garanties d'origine produites par le parc éolien de Storbötet en Finlande.



D'une puissance d'au moins 95 MWc, le parc éolien sera implanté dans la commune finlandaise d'Uusikaarlepyy, en Ostrobotnie centrale, région

située à l'ouest du pays.



Sa construction devrait être lancée en 2023 pour une mise en service prévue en 2025.



Neoen détient 80% des parts du projet, les 20% restants appartenant à Prokon.





