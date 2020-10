Neoen : Second contrat avec CleanCo Queensland

(CercleFinance.com) - Neoen annonce avoir signé un contrat de vente d'électricité avec CleanCo Queensland, pour 110 MW d'énergie éolienne, leur second contrat de vente d'électricité cette année, après celui de 352 MWc pour Western Downs Green Power Hub.



Ce nouveau contrat va permettre à Neoen de construire le parc éolien de Kaban, d'une puissance de 157 MW, près de la ville de Ravenshoe, à 80 km au sud-ouest de Cairns, en Australie, lequel alimentera le réseau de Powerlink Queensland en énergie propre.



Kaban Green Power Hub produira suffisamment d'électricité pour alimenter 95.900 foyers du Queensland, couvrant ainsi largement les besoins de l'agglomération de Cairns. Le début de chantier est prévu en 2021 et la production d'énergie devrait commencer en 2023.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

