Neoen : Progression de 22% du CA annuel

(CercleFinance.com) - Le groupe d'énergies renouvelables Neoen présente un chiffre d'affaires 2019 de 253,2 millions d'euros, en progression de 22% hors activité biomasse, avec une croissance portée par l'ensemble des activités et des zones géographiques.



Il explique avoir continué de développer significativement son portefeuille, avec notamment 3 GW d'actifs en opération ou en construction à fin 2019, en hausse de 800 MW, et un total du portefeuille à 10,7 GW, en augmentation de 3 GW.



Neoen confirme son objectif d'EBITDA compris entre 212 et 219 millions d'euros pour 2019, avec une marge d'EBITDA d'environ 85% contre 80% initialement indiqué, et réitère ses objectifs opérationnels et financiers pour 2021.



