Neoen : Oddo BHF abaisse son opinion

(CercleFinance.com) - Tout en ajustant son objectif de cours de 26,7 à 32,7 euros, Oddo BHF abaisse son opinion sur Neoen de 'neutre' à 'alléger', jugeant que 'les niveaux de valorisation atteints aujourd'hui empêchent toute création de valeur raisonnable pour un prédateur.'



'Alors que Neoen déroule sans accros majeurs son plan d'affaires à l'horizon 2022 pour atteindre cinq GW en opération, la question se pose sur la croissance des volumes (nouveaux MW) à attendre au-delà de 2022 et son financement', estime l'analyste.



'Conscients que le titre est un 'must have' dans le segment des énergies renouvelables, Neoen bénéficie d'une valorisation boursière trop généreuse, qui rend quasi impossible toute prédation créatrice de valeur', poursuit-il.



