Neoen : Lancement officiel du projet Goyder Renewables Zone

(CercleFinance.com) - Neoen indique avoir officiellement lancé Goyder Renewables Zone, son projet majeur en Australie-Méridionale, en confiant la réalisation de Goyder South Stage 1, un parc éolien de 412 MW, à un consortium constitué de GE Renewable Energy et d'Elecnor.



Ce parc sera constitué de 75 turbines GE 5.5-158 Cypress et raccordé à la sous-station de Robertstown d'ElectraNet via une nouvelle ligne de transmission. Sa construction est actuellement au stade des premiers travaux et il devrait être mis en service en 2024.



Neoen compte contractualiser une partie importante de l'électricité produite par ce parc. Un premier contrat portant sur 100 MW a déjà été signé avec le gouvernement de l'Australian Capital Territory (ACT) pour une durée de 14 ans.



